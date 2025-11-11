«Фикс Прайс» открыл в Татарстане распределительный центр за 4 млрд рублей

В Татарстане в поселке Барсил, недалеко от Казани, начал работу новый распределительный центр сети магазинов «Фикс Прайс». Инвестиции в проект составили около 4 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Площадь центра составила 40 тыс. квадратных метров. Комплекс рассчитан на хранение до 60 тыс. палетомест, возможность обработки до 3,5 тыс. паллет в сутки и одновременное обслуживание до 25 крупнотоннажных грузовиков. По словам директора департамента логистики компании Олега Штайнагеля, потенциально там могут появиться около 500 рабочих мест.

Центр будет снабжать магазины сети в Татарстане, а также в ряде регионов Приволжского и Центрального федеральных округов.

Анна Кайдалова