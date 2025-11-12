На Урале средняя стоимость квартиры при оплате наличными снизилась на 12%

В Свердловской области снизился средний чек при покупке недвижимости на первичном рынке за наличный расчет. Об этом сообщил руководитель отдела по работе с партнерами М2 Руслан Фазылов на конференции «В квадрате», посвященной тенденциям развития рынка недвижимости в регионе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«По стране средние цены на первичную недвижимость за наличку за год выросли на 45%, а в Свердловской области, напротив, уменьшились на 12% — до 1,6 млн руб.,— рассказал Руслан Фазылов.— Такая динамика связана с тем, что ранее был всплеск спроса на малые форматы недвижимости (кладовки, машиноместа и студии), но сейчас люди понимают, что им сложно приобретать такие объекты, поэтому цены снижаются. Тем не менее у уральского рынка еще есть потенциал в этом сегменте».

По данным ДОМ.РФ на сентябрь, в Свердловской области строится 5,7 млн кв. м жилья, из которых 32% уже продано, 50% — на рынке, 18% — еще не выставлены. Всего за девять месяцев 2025 года в регионе было оформлено 85 тыс. сделок с недвижимостью, следует из данных аналитического центра М2. Большинство уральцев (70% от всего объема сделок) приобрели квартиры на вторичном рынке, а 72% сделок от всего объема пришлись на наличный расчет. Средний чек сделки составил 4,3 млн руб.

Анастасия Реутова