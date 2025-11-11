В Челябинске сошли с рельсов 19 вагонов с металлопрокатом

Уральская транспортная прокуратура проверяет обстоятельства схода вагонов, груженных металлопрокатом. Инцидент произошел в Челябинске, сообщает пресс-служба ведомства.

Происшествие случилось утром 11 ноября. На перегоне станции Кольцевая — Металлургическая на путях ПАО «Челябинский металлургический комбинат» (входит в группу «Мечел») сошли вагоны, следовавшие в составе грузового поезда. Никто не пострадал. Инцидент на движение на путях общего пользования не повлиял. Прокуратура проверяет исполнение требований законодательства о безопасности использования железнодорожного транспорта, на место выехал работник ведомства.

«Ведутся работы по восстановлению движения на данном участке. Предприятие работает в штатном режиме», — прокомментировали в пресс-службе ЧМК.

Виталина Ярховска