Ярославский министр предупредил о зимней скользкости на дорогах

В Ярославской области на некоторых участках региональных дорог сегодня утром была выявлена зимняя скользкость. Об этом сообщил заместитель председателя областного правительства и министр дорожного хозяйства и транспорта Роман Душко.

Фото: Правительство Ярославской области

Обрабатывать проезжую часть противогололедными материалами отправились комбинированные дорожные машины. Министр призвал жителей региона быть осторожнее за рулем.

«Осеннее межсезонье опасно перепадами температуры, погода непредсказуема. Впереди — стабильные морозы и снегопады. Не откладывайте смену шин — позаботьтесь о безопасности заранее»,— написал господин Душко.