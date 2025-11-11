Ярославский министр предупредил о зимней скользкости на дорогах
В Ярославской области на некоторых участках региональных дорог сегодня утром была выявлена зимняя скользкость. Об этом сообщил заместитель председателя областного правительства и министр дорожного хозяйства и транспорта Роман Душко.
Фото: Правительство Ярославской области
Обрабатывать проезжую часть противогололедными материалами отправились комбинированные дорожные машины. Министр призвал жителей региона быть осторожнее за рулем.
«Осеннее межсезонье опасно перепадами температуры, погода непредсказуема. Впереди — стабильные морозы и снегопады. Не откладывайте смену шин — позаботьтесь о безопасности заранее»,— написал господин Душко.