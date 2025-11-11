В ЦБ описали принцип работы «спецкнопки» для борьбы с мошенниками

С 1 октября крупные российские банки обязаны внедрить в свои мобильные приложения специальный функционал («спецкнопку») для клиентов, пострадавших от мошенничества, и тех, кто хочет предотвратить кражу денег со счета. Об этом сообщил «РИА Новости» директор департамента информационной безопасности Банка России (ЦБ) Вадим Уваров.

Теперь через приложение можно быстро сообщить об обмане и сформировать справку для обращения в полицию. По словам эксперта, мера особенно актуальна для тех, у кого украли небольшую сумму денег.

По данным опроса ЦБ, в 2024 году только треть пострадавших сообщала и в банк, и в полицию о фактах мошенничества. Поэтому, пояснил господин Уваров, банкам требуется упростить взаимодействие с клиентами.

Требование о внедрении «спецкнопки» ЦБ утвердит 30 января. Нововведение касается системно значимых кредитных организаций, а также банков, важных на рынке платежных услуг. В пресс-службе ВТБ говорили, что опция позволит клиентам сообщать об уже случившейся краже, но и отмечать транзакции как мошеннические в истории операций в приложении банка. После этого пользователю нужно ответить на несколько вопросов в чат-боте, чтобы сформировать сообщение в ЦБ и получить соответствующую справку. В «Сбере» связь с банком в случае мошенничества начинается со ссылки в СМС. Перейдя по ней, клиент попадает в чат в приложении, где сможет получить справку по операциям, которые намерен оспорить.