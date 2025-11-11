Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница
обновлено 12:04

Во Фролах из-за пожара в школьном автобусе эвакуировали 1,4 тыс. человек

Сотрудники ГУ МЧС по Пермскому краю потушили школьный автобус, загоревшийся возле учебного заведения в селе Фролы Пермского округа. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю

Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю

Сообщение о возгорании школьного автобуса на Светлой улице в селе Фролы поступило 11 ноября в 11 часов 18 минут. Сотрудники школы самостоятельно эвакуировали из здания 1450 человек. К месту вызова прибыли десять сотрудников противопожарной службы и два спецавтомобиля.

Пожар был ликвидирован в 11 часов 39 минут. В результате инцидента никто не пострадал.