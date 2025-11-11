РЖД продлили 50-процентные скидки на перевозку нескольких видов грузов

Правление РЖД продлило на 2026 год скидки на перевозку грузов некоторых видов, сообщили в пресс-службе компании. Полный перечень опубликован на сайте компании.

В том числе продлены скидки 50% на перевозки бензина и дизтоплива. По такому тарифу его можно будет провозить на грузовую станцию Отвага и несколько припортовых станций Азово-Черноморского бассейна для дальнейшего следования на станции Крымской железной дороги. 50-процентные скидки также продлили для импортных овощей и фруктов из Узбекистана и Таджикистана.

Скидка 16,4% предусмотрена для перевозок легковых автомобилей с Дальнего Востока на Московские железные дороги. РЖД также продлили до конца 2028 года скидки до 50% для перевозок автомобилей в подвижном составе из европейской части страны. Тариф будет зависеть от дальности перевозок, отметили в компании.

Скидки 50% продлили на перевозки черных металлов. Они будут действовать для тех вагонов, которые следуют по восточному маршруту МТК «Север – Юг» (через российско-казахстанскую границу). Такие тарифы также распространяются на перевозки черных металлов через погранпереход Самур на границе с Азербайджаном и далее через погранпереход на азербайджано-грузинской границе.