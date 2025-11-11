В Ярославле выросла доля качественных дорог

В Ярославле 79% дорог находятся в нормативном состоянии, сообщил на открытом совещании в мэрии глава города Артем Молчанов. По данным на март 2025 года эта доля составляла 77,8%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: мэрия Ярославля Фото: мэрия Ярославля

«Ъ-Ярославль» сообщал, что на начало 2023 года в областном центре было менее 60% дорог в нормативном состоянии. Тогда мэр заявлял, что в 2025 году планировалось довести этот показатель до 85%.

«Прекрасно понимаем, что эти оставшиеся 21-22% — это порядка 170 км дорог, которые также необходимо приводить в порядок. Наша задача — и выделение финансирования, и включение в национальные проекты, и федеральная программа, и поддержка правительства и губернатора Ярославской области нам необходима, и она видна»,— сказал на открытом совещании Артем Молчанов.

Антон Голицын