Подозреваемого в разбоях с игрушечным пистолетом задержали в Иркутске

В Иркутске задержали 26-летнего местного жителя, подозреваемого в серии разбойных нападений на магазины, сообщил Telegram-канал регионального главка МВД России.

По данным правоохранительного ведомства, иркутянин в течение месяца совершил не менее трех нападений на объекты торговли на улице Байкальской. Угрожая продавцам предметом, похожим на пистолет, злоумышленник требовал денежные средства из кассы. Правда, только в двух случаях ему удалось забрать наличные, в одном из инцидентов его прогнал продавец. Общая сумма ущерба составила 11 тыс. руб.

У ранее судимого подозреваемого полиция изъяла балаклаву, рюкзак, одежду и игрушечный пистолет, которым он предположительно угрожал торговцам.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с оружием или предметами, используемыми в качестве оружия).

Михаил Кичанов