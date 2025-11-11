Около 4 тысяч человек остались без горячей воды в Байкальске

В Байкальске (Иркутская область) произошло аварийное отключение теплоснабжения и горячего водоснабжение. По данным регионального ГУ МЧС, под отключение попали 110 многоквартирных жилых домов и 51 частный жилой дом, в которых проживает более 3,9 тыс. человек.

По сообщению ведомства, произошел порыв трубопровода отопления и горячего водоснабжения. На месте устранения аварии работают шесть человек и одна единица техники.

По данным иркутского УГМС, днем 11 ноября температура воздуха в Байкальске — около +1 градуса. В течение дня 12 ноября прогнозируются осадки в виде снега, порывы ветра до 15 м/с, местами до 25 м/c, температура воздуха днем опустится до -3 градусов.

Александра Стрелкова