Денис Мантуров оценил уровень роботизации технопарка «Русклимат ИКСЭл»

Резиденты технопарка «Русклимат ИКСЭл», расположенного в городе Киржаче Владимирской области, активно внедряют роботизацию и автоматизацию производственных процессов. Высокую оценку организации этой работы дал первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров. Первый вице-премьер посетил Киржач, где председатель Совета директоров холдинга «Русклимат» Михаил Тимошенко познакомил высокого гостя с производством.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба «Русклимат ИКСЭл» Фото: пресс-служба «Русклимат ИКСЭл»

Все предприятия технопарка «Русклимат ИКСЭл» отличаются высоким уровнем автоматизации. В настоящее время на 13 высокотехнологичных заводах работают около 70 роботов, дополнительно планируется приобрести около 200. Господдержка осуществляется через льготные займы Фонда развития промышленности и меры поддержки в рамках нацпроектов, что позволяет повысить производительность и эффективно перераспределять трудовые ресурсы.

Денис Мантуров побывал на заводе «ИЗТТ-Киржач», входящем в группу компаний Ижевского завода тепловой техники. Предприятие — лидер по производству электрических конвекторов с производственными площадками в трех городах: Ижевске и Сарапуле Удмуртии и Киржаче Владимирской области. ГК ИЗТТ+ реализовала крупнейший в своей отрасли проект по роботизации в России.

Генеральный директор группы ГК ИЗТТ+ Максим Швец подробно рассказал первому вице-премьеру российского правительства о роботизированном участке производства задних панелей конвекторов, созданном благодаря льготному займу Фонда развития промышленности. 18 роботов трудятся в режиме 24/7 в четыре смены, что позволило высвободить 54 человека, которых перевели на более квалифицированную работу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба «Русклимат ИКСЭл» Фото: пресс-служба «Русклимат ИКСЭл»

Также Денис Мантуров посетил участок покраски готовых корпусных изделий, где обрабатывают все изделия завода: от водонагревателей до электрических конвекторов, а также участок сборки. Здесь на трех конвейерах собирают продукцию более чем 40 брендов, которые выпускает «ИЗТТ-Киржач». Каждые 20 секунд с конвейера сходит новый конвектор.

Гостю показали участок производства водонагревателей, где осуществляется полный производственный цикл: сварка, тестирование внутренних баков, пенозаливка и непосредственно сборка. Денису Мантурову представили и работу собственной лаборатории завода, где не только проводятся испытания техники, но и осуществляется разработка новых моделей. Показали первому вице-премьеру уже готовую продукцию Aurus: водонагреватели со скрытым монтажом и конвекторы.

Михаил Тимошенко провел гостей на завод по производству стальных панельных радиаторов Royal Thermo, где недавно запустили третью по счету, самую современную, автоматизированную производственную линию, благодаря чему мощность предприятия выросла с 1,2 до 2 млн приборов в год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба «Русклимат ИКСЭл» Фото: пресс-служба «Русклимат ИКСЭл»

Делегация посетила и самую новую производственную площадку технопарка «Русклимат ИКСЭл» — завод «Шафт Технолоджи». Открытый в октябре прошлого года президентом РФ Владимиром Путиным по видеосвязи, завод является крупнейшим предприятием по производству модульных систем вентиляции и центральных систем кондиционирования в России. Генеральный директор предприятия Денис Мальцев показал автоматизированные цеха механической обработки, сварки, производства теплообменников и систем кондиционирования.

Михаил Тимошенко подчеркнул, что технопарк «Русклимат ИКСЭл» ежегодно прирастает новыми мощностями. В ближайшее время будут открыты два новых предприятия — завод по производству стальных трубчатых радиаторов «Инсигниа Радиаторс» и завод «Роял Бойлер Технолоджи» по производству водонагревателей нового типа, который также станет лидером по автоматизации.

По итогам визита Денис Мантуров отметил высокий уровень производства на предприятиях Технопарка «Русклимат ИКСЭл» и оценил перспективы развития его предприятий.

ООО «Р-Климат»