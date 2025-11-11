Никита Белых подтвердил свое участие в пермском проекте производства микроигл

Экс-депутат Законодательного собрания Пермского края Никита Белых в своих социальных сетях рассказал об участии в проекте производства микроигольных аппликаторов Blom. Он отметил, что выступает «консультантом» в нескольких проектах, в том числе в этом. «Для меня Blom — это не просто история про уход и красоту. Это стартовая площадка для медицинских разработок, которые могут изменить подход к реабилитации, терапии и профилактике»,— написал Никита Белых. Он отметил, что косметическая линия — это только первый шаг, а главная цель — медицина.

«Для нашего города это шаг вперед, для команды — новая глава, а для меня повод для гордости и вера в то, что российская наука может быть современной, умной и человечной»,— подчеркнул экс-депутат.

Напомним, ранее «Ъ-Прикамье» сообщал о том, что управляющая компания ООО «Микроиглы Рус» запустила в Перми производство биорастворимых микроигольных патчей для косметологических процедур в домашних условиях. Продукт выпускается под брендом Blom, который существует с 2019 года.

Как свидетельствует информация в «СПАРК-Интерфакс», ООО «Микроиглы Рус» зарегистрировано в марте 2025 года. Основной вид деятельности общества — производство парфюмерных и косметических средств. Также оно занимается производством синтетических волокон, лекарственных препаратов для медицинского применения, фармацевтических субстанций и прочих химических продуктов. Уставный капитал — 10 тыс. руб. 51% долей компании принадлежит пермскому предпринимателю Алексею Пыхтееву, остальные 49% — управляющему Валерию Беляеву. Господин Пыхтеев является владельцем ООО «Бизнес Контакт», которое считается дружественным экс-депутату заксобрания края Никите Белых. Согласно Rusprofile, Валерий Беляев является учредителем еще трех действующих компаний, включая пермские ООО «Малое инновационное предприятие “Микроигольные технологии”», «Индастриал Косметик Лаб», а также московское ООО «Блом Рус».