Бастрыкину доложат о нападении с ножом на студента казанского колледжа

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Татарстану Валерию Липскому доложить о ходе расследования дела студента из Казани, который ударил ножом другого учащегося. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

По предварительным данным, инцидент произошел на почве конфликта между двумя первокурсниками строительного колледжа. Один из студентов получил ножевое ранение в общежитии.

Возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство). Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Анна Кайдалова