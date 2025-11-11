«Запускайте движение не как HR-проект, а как миссию»

Все больше российских компаний создают корпоративные волонтерские движения. Они становятся частью инфраструктуры бизнеса и позволяют объединять сотрудников. По данным отраслевого исследования Kept, сейчас в стране в волонтерское движение вовлечены более 30 отраслей экономики и около 360 организаций-работодателей. Еще в 2023 году вклад корпоративного волонтерства в национальную экономику, который внесли 210 тыс. сотрудников, составлял 293,5 млрд руб. Почему компании решаются на подобные проекты и на что нужно обратить внимание при желании его развивать, рассказал „Ъ-Южный Урал“ гендиректор ООО «Фианит-Ломбард» Станислав Боронин.

— В октябре вы объявили о создании корпоративного волонтерского движения «Ближе близкого». Можно ли утверждать, что сейчас создание волонтерских движений стало трендом у компаний?

Да, тренд, безусловно, есть. Но для нас это слово звучит слишком официально и отстраненно. Мы видим нечто большее — зарождение новой корпоративной культуры. Культуры, где успех бизнеса измеряется не только цифрами в отчетах, но и теплом в сердцах. Тренды проходят, а человечность и доброта вечны. Мы создавали движение не потому, что «так делают все», а потому, что не могли иначе.

— Какие плюсы компаниям дает корпоративное волонтерство?

Самый главный плюс, который не измерить KPI, — это общая душа компании. Мы увидели, как в «Играх храбрых» (ежегодное спортивное мероприятие для победивших онкологию детей-подопечных фонда «Искорка», прим. „Ъ-Южный Урал“) стирались должности и звания: генеральный директор, товаровед, менеджер — все мы были просто людьми, которые вместе помогали провести важное для детей и их родителей мероприятие. Это рождает невероятную сплоченность, командный дух, который потом пронизывает всю нашу работу.

Конечно, есть и другие аспекты: укрепление репутации, лояльность клиентов, которые ценят социальную ответственность. Но для меня главное — это внутреннее преображение коллектива. Мы возвращаемся с таких мероприятий другими — более чуткими, осознанными, человечными.

— Что сподвигло вашу компанию систематизировать добрые дела с помощью волонтерского движения?

Инициатива всегда шла от самих сотрудников. Люди по своей воле помогали приютам, детским домам, просто видели чужую беду и не могли пройти мимо. Мы поняли, что эти порывы — наш самый ценный актив. Система нужна не для того, чтобы «учесть» добро, а для того, чтобы его умножить. Чтобы помочь мог каждый, а не только самый инициативный. Чтобы каждый наш сотрудник, не важно — из Санкт-Петербурга, Краснодара или Карталов, — знал, что он не один и на самом деле является частью большого дела под названием «Ближе близкого». Мы просто дали этому добру имя.

— Есть ли компании, на которые вы ориентируетесь в вопросе добрых дел и волонтерства?

Мы с огромным уважением смотрим на опыт многих крупных компаний, например, «РЖД» или «Норникель», у которых выстроены фундаментальные программы. Но для нас главным ориентиром стали не корпорации, а наши люди. Их ежедневный труд, их профессионализм, смешанные с искренним сочувствием, умением сопереживать, — вот настоящий пример для подражания. Мы учимся у них не строить систему, а сохранять в ней душу.

— Можете назвать конкретные виды поощрений, которыми вы стимулирует сотрудников-волонтеров?

Самое главное поощрение — это те незабываемые эмоции и чувство сопричастности, которые получают наши волонтеры. Сложно передать словами, когда ребенок, прошедший через боль, дарит тебе свою поделку и обнимает, как родного.

Если же говорить о материальных вещах, то мы, конечно, предусмотрели корпоративные благодарности, сувенирную продукцию с символикой движения. Но мы принципиально не переводим волонтерство в систему баллов или прямых денежных выплат. Мы хотим, чтобы сотрудниками двигало желание помочь, а не получить премию. Самая ценная «валюта» здесь — это благодарность в глазах другого человека.

— Что бы вы посоветовали компании, которая хочет запустить корпоративное волонтерское движение, что нужно заранее предусмотреть и сделать?

Прежде всего, я бы посоветовал начать с сотрудников, а не с регламента.

Прислушайтесь к своей команде. Узнайте, что волнует именно ваших коллег, какая помощь им откликается. Движение должно вырасти изнутри, а не быть спущенным сверху приказом.

Будьте готовы к гибкости. Не пытайтесь сразу создать идеальную систему. Начните с одного, но настоящего дела, как «Игры храбрых» фонда «Искорка». Пусть это будет ваш первый, живой опыт.

Лидер должен быть в первых рядах. Нельзя призывать к добру из кабинета. Я сам вышел на первое мероприятие, и это был важный сигнал для команды: мы делаем это вместе.

Не ждите выгоды. Главный результат — это не фотоотчет для соцсетей, а радость в душе ваших сотрудников и тех, кому они помогли.

Запускайте движение не как HR-проект, а как миссию. И тогда вы поймете, что значит стать для кого-то «ближе близкого».

Беседовала Виталина Ярховска