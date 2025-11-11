Депутат Нилов: россияне живут в северной стране, поэтому должны больше отдыхать

В предстоящую зиму россияне будут работать всего 56 дней из 90, что стало самым низким показателем за последние 20 лет, подсчитал ТАСС. Глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов объяснил ситуацию продолжительными новогодними праздниками.

Глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Зима в 2026 году дарит работающим гражданам очередной приятный сюрприз,— напомнил депутат.— Впервые за много лет с 1 по 11 января включительно у нас нерабочие праздничные дни». По его словам, с учетом нерабочего дня 31 декабря общая длительность новогодних выходных составит 12 дней.

По подсчетам ТАСС, последний раз такой короткий рабочий период наблюдался зимой 2004-2005 годов. Обычно за три зимних месяца россияне работают 57-58 дней, в високосные годы — примерно столько же. Самым «длинным» рабочим зимним сезоном стал период 2013-2014 годов, когда россияне трудились 59 дней.

Ярослав Нилов призвал ценить сокращенное рабочее время в зимний сезон. «Как говорил Владимир Жириновский, мы живем в северной стране, люди должны больше отдыхать»,— пояснил глава думского комитета.

В конце сентября в правительстве утвердили календарь рабочих и праздничных дней на 2026 год. Помимо продолжительных новогодних каникул, три выходных дня также предусмотрены на 23 февраля и 8 Марта. Майские праздники растянутся на целых шесть выходных — с 1 по 3 и с 9 по 11 мая.