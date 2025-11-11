Житель Перми лишился квартир из-за сдачи их интим-салону
Свердловский суд Перми обратил в доход государства несколько квартир, владелец которых сдавал их проституткам. Ранее работу сети салонов по оказанию интимных услуг пресекли полицейские. Об этом сообщает телекомпания «Рифей».
Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ
«Судом установлено, что в период с января 2023 года по март 2024 года житель Перми с целью получения материальной выгоды сдавал посуточно помещения и квартиры лицам, организовавшим на территории города Перми занятие проституцией», — сообщила помощник прокурора Свердловского района Анна Шумская.
Согласно решению суда, в собственность государства обращено четыре квартиры. Также в счет конфискации денежных средств, полученных в результате совершения преступления, с подсудимого взыскали несколько сотен тысяч рублей.