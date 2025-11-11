В Астрахани медучреждение выплатило по контрактам 66 млн по требованию надзора

В Астрахани прокуратура добилась погашения медучреждением задолженности по исполненным контрактам на общую сумму свыше 66 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Проведенная прокуратурой проверка показала, что 151 субъект предпринимательской деятельности выполнил свои обязательства в рамках договоров по поставке медицинских изделий, лекарств и продуктов питания. При этом государственное бюджетное учреждение здравоохранения Кировского района Астрахани с 2024 года своевременно с ними не рассчиталось. Сформировалась кредиторская задолженность на общую сумму более 66 млн руб.

По итогам проверочных мероприятий прокуратура внесла представления главврачу учреждения здравоохранения. Благодаря принятым мерам задолженность по исполненным контрактам на указанную сумму к настоящему времени полностью погашена. В отношении должностных лиц возбуждены дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 7.32.5 КоАП РФ.

Павел Фролов