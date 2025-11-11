Возле остановки «Спортивная» в Уфе может появиться 25-этажная высотка

Мэрия Уфы утвердила проекты планировки и межевания территории между торговым центром «Семья» и автобусной остановкой «Спортивная». Планировочная документация опубликована на сайте администрации.

По задумке властей, рядом с детским садом №166 наряду с существующими домами (в основном, пятиэтажками) появятся два новых — на восемь и 25 этажей.

Кроме того, планируется разместить двухэтажный паркинг на 168 машино-мест, школу на 1,1 тыс. учащихся и учреждение дополнительного образования. Население квартала увеличится примерно с 3,1 тыс. до 3,6 тыс. человек.

Сносу подлежат одноэтажные дома на Комсомольской, 93/1 и Комсомольской, 83, а также Центр детского творчества «Глобус» на Комсомольской, 79.

Проекты должны быть реализованы до 2042 года.

Идэль Гумеров