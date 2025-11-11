Посол России в Индии Денис Алипов заявил, что конфликт с Украиной мог бы завершиться «уже завтра», если бы Евросоюз и НАТО поддерживали с Москвой контакт. Об этом он сказал на презентации книги Ачалы Мулик «Тысячелетняя война: Россия и Запад», передает Press Trust of India. Господин Алипов считает, что главная причина продолжающегося конфликта — «антироссийский крестовый поход» Европы.

Посол России в Индии Денис Алипов

Фото: Пресс-служба МИД России

Фото: Пресс-служба МИД России

В начале сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял об отсутствии диалога со странами ЕС по российско-украинскому конфликту. Он отмечал, что европейские страны «крайне неконструктивны в своем видении нынешнего этапа развития, нынешней ситуации, в частности вокруг Украины». Их попытки вмешиваться в урегулирование только усугубляют ситуацию.

К диалогу с Россией неоднократно призывал соседей премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. 3 октября он заявил, что выбранная европейскими странами стратегия лишена финансовой базы и логической основы. Господин Орбан утверждает, что все больше стран ЕС начинают разделять его точку зрения.