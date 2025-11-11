Уфимца осудили за хищение 1,5 млн рублей через «Госуслуги»

Октябрьский районный суд Уфы вынес приговор 48-летнему местному жителю, признанному виновным в неправомерном доступе к компьютерной информации (ч. 2 ст. 272 УК РФ) и мошенничестве (чч. 1, 3 ст. 159 УК РФ). Суд приговорил его к трем с половиной годам колонии общего режима.

Установлено, что фигурант уголовного дела в своей квартире подобрал пароли, получив доступ к аккаунтам 15 человек на «Госуслугах», а затем оформил на них кредиты в различных банках.

Всего подсудимый получил и присвоил более 1,5 млн руб. Он признал вину и возместил ущерб на сумму более 1,3 млн руб.

Майя Иванова