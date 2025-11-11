Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Петербургский подросток попался полиции на угрозе школе

Полиция получила вызов об угрозе учебному заведению на улице Ушинского. Правоохранители выяснили, что им позвонил 15-летний ученик этой школы.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, вызов поступил в полицию Калининского района 10 ноября. К учебному заведению для обследования объекта прибыли правоохранители и экстренные службы.

Сотрудники ведомства установили, что сообщение об угрозе распространил 15-летний школьник. Его доставили в отдел для разбирательства. Подросток пояснил, что сделал это из хулиганских побуждений. Позже его передали законным представителям. Полиция проводит проверку по факту инцидента, решается вопрос о возбуждении дела.

Татьяна Титаева

