В Татарстане разработали правила выдачи разрешения на брак несовершеннолетним

В Татарстане разработан административный регламент выдачи разрешений на вступление в брак лицам младше 16 лет. Соответствующий документ проходит антикоррупционную экспертизу.

Регламентом определен порядок подачи заявлений, проверки документов и принятия решений органами опеки и попечительства.

Разрешение на брак смогут получить несовершеннолетние при согласии законных представителей и наличии особых обстоятельств, таких как беременность сроком свыше 22 недель, рождение ребенка либо непосредственная угроза жизни одного из будущих супругов. Необходимо также представить медицинскую справку о состоянии здоровья, документы с места учебы или работы, сведения об отсутствии социально-опасного положения в семье.

Подать заявление можно лично, через МФЦ или онлайн на портале «Госуслуги». К заявлению нужно прикрепить пакет документов: удостоверение личности, свидетельство о рождении, медицинскую справку и письменное согласие родителей (законных представителей).

Анна Кайдалова