В Ульяновске началось производство низкопольных автобусов СИМАЗ-4282

В Ульяновске «Симбирский автобусный завод» (СИМАЗ) начал серийное производство новых низкопольных автобусов СИМАЗ-4282. Об это сообщает Федеральный фонд развития промышленности (ФРП)

Модель представлена в двух версиях — среднего и большого класса. Завод планирует выпускать до 1,5 тыс. автобусов в год.

Инвестиции в модернизацию производства превысили 750 млн руб., из которых 101 млн руб. предоставил ФРП по программе «Автокомпоненты». Автобусы оснащены газовыми двигателями, работающими на метане, что обеспечивает запас хода свыше 400 км на одной заправке. Также автобусы оборудованы электрическим ретардером и автоматической коробкой передач.

«Ульяновская область удерживает лидерские позиции в ПФО по индексу промышленного производства. Отрасль автомобилестроения — одна из ключевых, мы продолжаем заниматься ее развитием. "Симбирский автобусный завод" является участником специального инвестиционного контракта Минпромторга России. Предприятие создает современный транспорт. В соответствии со специнвестконтрактом обеспечиваем налоговые льготы. Запуск новой производственной линии на СИМАЗе — результат этой совместной работы. Также мы активно взаимодействуем с Фондом развития промышленности. Благодаря этому заключены договоры о финансировании промышленных проектов с 29 предприятиями региона с общей суммой займов 23,2 млрд руб. Такой инструмент позволяет быстрее реализовывать проекты развития в промышленности»,— отметил губернатор Алексей Русских.

Генеральный директор «СИМАЗ» Андрей Лукьянов отметил, что расширение производства стало возможным благодаря поддержке ФРП и усилиям инженеров компании. «Автобусы “СИМАЗ” соответствуют всем мировым требованиям к современному пассажирскому транспорту, в том числе к экологичности, безопасности, цифровизации и комфорту пассажиров»,— сказал он.

Для запуска серийного производства на предприятии создали новую производственную линию и окрасочный комплекс. Компания приобрела более 30 единиц технологического оборудования, включая роботизированный сварочный комплекс и установку лазерной резки.

