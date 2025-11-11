Четверо волгоградцев получили сроки в колонии за кражу овец на 2 млн рублей

Котовский районный суд Волгоградской области вынес приговор в отношении четырех жителей региона по уголовному делу о краже мелкого рогатого скота на сумму около 2 млн руб. (ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Как выяснилось в суде, двое мужчин в возрасте 40 и 61 года работали в одном из крестьянско-фермерских хозяйств Котовского района. 35-летний житель Камышинского района и его ранее судимый 27-летний знакомый договорились с ними о краже овец породы Эдильбай с пастбища.

Фигуранты похищали указанных животных в период с июня прошлого года. Они грузили овец в арендованный автомобиль, вывозили и продавали. Тем самым фигуранты причинили ущерб в размере около 2 млн руб.

По решению суда 35-летний житель Камышинского района получил четыре года исправительной колонии общего режима, 27-летний житель региона — пять лет исправительной колонии строгого режима, работники крестьянско-фермерского хозяйства — по три года исправительной колонии общего режима. В законную силу приговор не вступил.

Павел Фролов