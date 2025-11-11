GloraX выкупил у «Глобал Эстейт» права на застройку бывшего Карповского рынка

Девелоперская группа GloraX приобрела у ООО «Глобал Эстейт» (ранее входило в ГК «Столица Нижний») право развития застроенной территории площадью 10,4 га в Ленинском районе Нижнего Новгорода. Речь идет о площадке, на которой до 2020 года размещался Карповский рынок, специализирующийся на продаже строительных материалов. Также в договор РЗТ входили расположенные поблизости садовые участки и индивидуальная жилая застройка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

На этой территории GloraX планирует реализовать проект по строительству жилья комфорт-класса общей площадью более 169 тыс. кв. м. Продаваемая площадь составит порядка 99,6 тыс. кв. м, из которых на квартиры придется 95,09 тыс. кв. м.

Старт продаж первой очереди запланирован на первое полугодие 2027 года. Полностью завершить строительство планируется в 2031 году.

На месте бывшего рынка планируется построить несколько корпусов выстой 9-25 этажей. Здесь появится более 2400 квартир и кладовые помещения для хранения сезонных вещей. Также проектом предусмотрены парковочные места в соответствии с нормативами и потребностями жителей.

Строительство будет идти в три очереди. Дома каждой из них будут образовывать закрытые внутренние дворы с оборудованными детскими площадками. Также GloraX планирует провести берегоукрепительные работы, благоустроить набережную и прилегающую территорию.

Знакомый с ситуацией источник сообщил «Ъ-Приволжье», что сумма сделки по продаже прав застройку участка могла составить около 150 млн руб.

Как сообщалось, ООО «Глобал Эстейт» заключило девятилетний договор РЗТ на застроенную территорию в 2014 году. Суды по освобождению площадки от прав третьих лиц заняли у инвестора несколько лет. В январе 2024 года региональное правительство предлагало расторгнуть договор РЗТ, так как «Глобал Эстейт» так и не приступило к строительству, лишь частично проведя расселение. Однако в итоге компания продлила срок действия договора.

Андрей Репин