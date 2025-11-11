Производителям объявили техносбор

Смартфоны и ноутбуки станут дороже, а их российское производство расширится. Во всяком случае, такими видят последствия введения технологического сбора собеседники “Ъ FM”. Минпромторг анонсировал поэтапное появление нового платежа для импортеров и производителей электроники. Кому это поможет? И на что пойдут деньги? Вместе с представителями рынка разбирался Станислав Крючков.

В Минпромторге обещают не спешить. Сначала сбор коснется импорта: ноутбуков, смартфонов и светотехники. Затем его расширят на компоненты и модули. При этом с участниками рынка консультаций на этот счет не было, рассказал представитель Ассоциации товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники Антон Гуськов: «Помимо того, что бизнес и так очень сильно обложен сборами, платежами, налогами и переживает не лучшие времена сейчас, так в целом не видна позитивная цель, зачем вообще это делать. На рынке автомобилей существует максимально похожая история. Назовите мне хоть одного нового российского производителя, который появился за все время взимания утильсбора. Когда нам коллеги говорят, что введение нового налога приведет к повышению инвестиционной привлекательности рынка, это вызывает только улыбку. Странно изымать оборотные средства у производителей и рассчитывать, что они будут развиваться».

Власти преследуют не столько фискальные цели, сколько хотят большей локализации, считает директор по продукту компании Merlion Александр Галкин: «Понятно, что техника будет дорожать. Это потребует дополнительной работы по удешевлению комплектующих, отказу от каких-то функций, которые существенно влияют на себестоимость.

Цель данного мероприятия связана с тем, чтобы компании, которые занимаются производством, максимально делали это на территории России.

Производители в Турции и Китае будут вынужден повышать ценники и заведомо находиться в менее выигрышном положении, чем те компании, у которых есть ресурсы для сборки техники здесь».

Вырученные деньги должны направиться на развитие внутренних разработок. Впрочем, какой окажется максимальная ставка сбора и что за электронику будут развивать, для ритейла вопрос интригующий, рассуждает руководитель отдела продуктового менеджмента группы компании Х-Com Дмитрий Петров: «Фигурирует сумма в 5 тыс. руб., и пока непонятно, с чего она будет браться. Со смартфонов в 20 тыс. руб. — это одна история. Если речь о дорогом устройстве стоимостью 100-200 тыс. руб., то другая. До сих пор не до конца понятно, куда эти деньги пойдут. Все очень интересно».

Между тем объем российского производства радиоэлектронной продукции по итогам 2024 года достиг 3,5 трлн руб. Рост — более чем на треть к 2023-му., сейчас идет замедление. Так или иначе, в отечественном реестре радиоэлектроники 29 тыс. наименований. Ведомство Антона Алиханова обещает не допустить двойного налогообложения на детали и готовое изделие. Но именно это отрасль волнует уже сейчас, заметил директор компании "ПромобИт" Максим Копосов: «Компании, которые делают конкретные решения на базе российских компонентов, используют, например, в их составе три модуля от разных производителей. Не получится ли так, что сначала они заплатят сбор, а потом и эти компании? Российская продукция стоит дороже, чем китайская. Производить на многомиллиардный мир дешевле просто по себестоимости, чем локализовать бизнес в РФ».

Минпромторг, например, уверен, что в автопроме решение себя оправдало. Но машины нужны всегда, а без отечественной радиотехники потребитель на какое-то время может и обойтись, говорит директор по стратегическому развитию ПАО «Микрон» Карина Абагян: «У нас эластичность спроса на электронику не такая высокая, чтобы он при этом не упал. В этом точно будет заключаться проблема».

Помимо сборов, предусмотрены и субсидии. В предстоящие три года на развитие электронной промышленности планируют направить свыше 250 млрд руб. Правда, от эластичности бюджета тоже многое зависит.

Станислав Крючков