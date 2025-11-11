Житель Башкирии получил 3,5 года за поджог сельсовета и пожарного автомобиля

Гафурийский межрайонный суд вынес приговор ранее судимому 26-летнему жителю Аургазинского района. Он признан виновным в покушении на умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное из хулиганских побуждений, путем поджога (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК РФ). Подсудимого приговорили к трем с половиной годам колонии строгого режима.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Установлено, что в мае этого года ночью фигурант уголовного дела из хулиганских побуждений разбил окно в здании администрации Кебячевского сельсовета, проник внутрь и поджег шторы и мягкую мебель. Затем он поджег салон пожарного автомобиля. Поджигателя остановили местные жители, потушившие пожар.

Подсудимый признал вину.

Майя Иванова