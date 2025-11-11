В Ачинске построят военный центр «Авангард» за 709 млн рублей

Агентство госзаказа Красноярского края объявило тендер на строительство учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард». Он будет возведен на базе КГБОУ «Ачинский кадетский корпус имени героя Советского Союза Георгия Голубева». Стартовая цена контракта составила 709,5 млн руб., указывается на портале госзакупок. Средства выделят из регионального бюджета.

Согласно конкурсной документации, центр будет рассчитан на 260 человек. Общая площадь двухэтажного здания составит более 3 тыс. кв. м. Подрядчику также предстоит провести благоустройство прилегающей территории и построить павильон для переодевания площадью 279,9 кв. м.

Работы необходимо завершить до 15 июля 2027 года. Заявки на участие в торгах принимаются до 19 ноября.

Александра Стрелкова