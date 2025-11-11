Директор ижевской стройфирмы задержан по делу о мошенничестве на 1,5 млн рублей

Директора строительной организации в Ижевске задержали по делу о мошенничестве (159 УК) на 1,5 млн руб. Насчитывается девять пострадавших. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Следствие считает, что 36-летний фигурант с октября 2023-го по март 2024 года находил покупателей через сайт объявлений, где размещал данные о продаже отопительного оборудования и выполнении стройработ.

«С потенциальными клиентами мужчина встречался на улицах города Ижевска, а также Завьяловского района, заключал письменный договор и получал предоплату наличными или переводом на банковскую карту»,— говорится в сообщении. После этого, считает следствие, подозреваемый пропадал и не исполнял взятых обязательств.

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Полицейские устанавливают всех эпизоды и обстоятельства преступления.