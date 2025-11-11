Саратовца оштрафовали на 25 тыс. за насилие в отношении сотрудника полиции

В Саратове суд вынес приговор 46-летнему местному жителю по уголовному делу о применении насилия в отношении сотрудника полиции (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Суд выяснил, что 3 октября этого года нетрезвый фигурант около отделения сорвал погон с форменного обмундирования сотрудника полиции и толкнул его. Так он выразил нежелание быть привлеченным к административной ответственности по ст. 20.21 КоАП РФ.

Прокуратура Ленинского района Саратова поддержала государственное обвинение по уголовному делу. По решению суда фигурант получил штраф в 25 тыс. руб.

Павел Фролов