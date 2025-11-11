В Верховный суд поступила жалоба на приговор экс-прокурору Новосибирской области

Жалоба защиты на приговор бывшему прокурору Новосибирской области Владимиру Фалилееву поступила в Верховный суд РФ. Согласно данным сайта суда, жалоба адвоката Антонины Бартеневой была зарегистрирована 7 ноября, дата ее рассмотрения пока не назначена. Получить комментарий защиты не удалось.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Фалилеев

Фото: 54.fsin.su Владимир Фалилеев

Фото: 54.fsin.su

Приговор экс-прокурору Новосибирской области Владимиру Фалилееву, который обвинялся в коррупции, вынесли в январе 2024 года. С учетом апелляционного и кассационного определений окончательное наказание составило 9 лет колонии строгого режима и штраф в размере 22 млн руб. Кроме того, Владимира Фалилеева лишили классного чина государственный советник юстиции 2 класса (соответствует званию генерал-лейтенанта) и почетного звания «Заслуженный работник прокуратуры РФ». Сейчас он отбывает срок в ИК-3 Иркутска.

По версии следствия, Владимир Фалилеев в период своей работы прокурором области (он занимал этот пост в 2015–2018 годах) получал взятки от новосибирского бизнесмена Олега Ярового. Тот, сообщается в деле, передал Владимиру Фалилееву крупную сумму, а также помог его дочери с лечением в клинике в Германии, а его зятю — с покупкой квартиры. Как указывается в материалах обвинения, Олег Яровой также оплатил расходы по аренде парковки для внедорожника прокурора и приобрел для Владимира Фалилеева охотничью экипировку за 450 тыс. руб. Общая сумма «подарков» и услуг составила около 11 млн руб. Прокурор со своей стороны покровительствовал предпринимателю, например, свернув проверку в отношении связанной с бизнесменом компании.

Экс-прокурор считает себя невиновным. По его словам, уголовное дело было построено только на оговоре со стороны бизнесмена.

Илья Николаев