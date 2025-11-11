В Челябинской области количество премиальных машин выросло за год на четверть

Количество премиальных автомобилей в Челябинской области в 2024 году увеличилось на 25,3% к 2023 году. Всего в прошлом году в регионе было зарегистрировано 322 машины стоимостью от 10 млн руб., сообщает FinExpertiza.

Сумма начисленных налогов на премиальные автомобили за год выросла в Челябинской области на 28,4%, до 53,6 млн руб. По количеству таких машин Южный Урал занимает 17 место среди регионов РФ.

В целом по России в 2024 году зарегистрировали 32,5 тыс. премиальных автомобилей. Это больше, чем в 2023-м на 34,3%. Общая сумма начисленного налога увеличилась на 27% и превысила 4,9 млрд руб.

Больше всего люкс-каров зарегистрировано в Москве (13187), Санкт-Петербурге (2876) Московской области (2720), Краснодарском крае (1490) и Свердловской области (878). Наименьшее количество премиальных машин в Еврейской автономной области и Чукотском автономном округе — по четыре штуки в каждом, а также в Ненецком автономном округе — пять автомобилей, Тыве —семь и Республике Алтай — 14.

По словам президента FinExpertiza Елены Трубниковой, рост числа премиальных автомобилей связан с несколькими факторами: повышение уровня доходов потенциальных покупателей, расширение перечня доступных комплектаций и появление новых брендов, включая китайские, а также рост предложения на вторичном рынке и развитие программ trade-in. Кроме того, покупки активизировались в преддверии повышения утильсбора.