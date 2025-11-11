Число заболевших ОРВИ в Удмуртии снизилось на 45% за неделю

6,4 тыс. жителей Удмуртии заболели ОРВИ на прошлой неделе, что на 45% меньше, чем на предыдущей. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по республике.

Самые высокие показатели заболеваемости зарегистрированы в Ижевске, Можге, Завьяловском, Малопургинском и Сарапульском районах. Образовательный процесс частично приостановлен в двух классах двух школ, в 17 группах 15 дошкольных образовательных учреждений. Полностью закрыты два детсада в Балезинском и Сюмсинском районах.

По результатам лабораторных обследований больных ОРВИ выявлены респираторные вирусы негриппозной этиологии, в их числе риновирусы, парагрипп, аденовирусы. Вирусы гриппа не обнаружены.