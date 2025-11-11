Под Саратовом суд наказал экс-главу почтового отделения за присвоение денег

В Саратовской области суд вынес приговор 36-летней бывшей начальнице отделения почтовой связи в Екатериновском районе по уголовному делу о присвоении денежных средств (ч. 3 ст. 160 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Как выяснилось в суде, фигурантка систематически похищала из кассы денежные средства, поступавшие от населения за оказанные услуги, с 15 августа 2024 года по 3 марта 2025 года. Причиненный организации материальный ущерб оценен на сумму свыше 200 тыс. руб.

По решению суда фигурантка получила два года лишения свободы условно. В течение двух лет ей запрещено заниматься деятельностью, связанной с кассовым обслуживанием физических и юридических лиц. На стадии расследования она в полном объеме возместила ущерб.

Павел Фролов