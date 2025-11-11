Международный кинофестиваль Beat Weekend вновь пройдет в Нижнем Новгороде

Нижний Новгород станет одним из российских городов, где с 13 по 23 ноября пройдет международный фестиваль документального кино о новой культуре Beat Weekend. В 2025 году он проводится в тринадцатый раз. Показы фестивальных работ будут организованы в городских кинотеатрах и на ключевых культурных площадках, среди которых «Орленок», «Синема Парк Фантастика», Волго-Вятский филиал ГМИИ им. А. С. Пушкина («Арсенал»), и центр культуры «Рекорд».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография «Я — Мартин Парр» Фото: Beat Film Festival Мишель Гондри: DIY Фото: Beat Film Festival «Ансельм. Шум времени» Фото: Beat Film Festival Следующая фотография 1 / 3 «Я — Мартин Парр» Фото: Beat Film Festival Мишель Гондри: DIY Фото: Beat Film Festival «Ансельм. Шум времени» Фото: Beat Film Festival

Дополнит фестиваль программа специальных событий, в которых примут участие художник студии «Тихая» Яков Хорев, фотограф Алик Якубович, архитектор Миша Маслов, руководитель Школы дизайна НИУ ВШЭ — Нижний Новгород Григорий Хромов, диджей и музыкант Максим Куппер с проектом Muted Tones и другие.

Откроется Beat Weekend фильмом «Добро пожаловать в Линчлэнд». Проводниками по вселенной Дэвида Линча станут его любимые актеры: Кайл Маклахлен, Изабелла Росселлини и Лора Дерн. Премьера фильма состоялась на Каннском кинофестивале 2025 года. Тогда картину представил сын покойного режиссера. Также нижегородские зрители смогут увидеть ленту «Дэвид Линч: жизнь в искусстве», которая построена на разговорах с режиссером о его жизни и творчестве.

Тему искусства продолжит фильм «Ансельм. Шум времени» — визуальное путешествие в мир одного из самых знаменитых из ныне живущих художников Ансельма Кифера, снятое Вимом Вендерсом. Картину 17 ноября в кинотеатре «Орленок» представит Яков Хореев, а 22 ноября в Арсенале — ведущий специалист культурно-просветительского отдела Волго-Вятского филиала ГМИИ им. А. С. Пушкина Римма Газе.

Традиционно в программу фестиваля войдут фильмы об архитектуре и дизайне. «Время брутализма» предлагает на примере зданий македонской столицы Скопье поразмышлять о том, как архитектура может отражать коллективные мечты и надежды. Героем фильма «Модернизм, Inc.» станет арт-директор компании IBM Элиот Нойес, который в 60-х перенес принципы модернизма в корпоративный мир. Зрители в Нижнем Новгороде смогут увидеть и новую картину студии Bang! Bang! «Два стула», в котором известные архитекторы и дизайнеры размышляют об эстетике и функциональности на примере стульев.

Российское документальное кино на Beat Weekend представят фильмы «Семейный портрет», «Дача-Культ», «Взаимопонимания» и полный метр «Трезвое село». В первом показаны несколько дней из жизни московской семьи, влюбленной в скейтбординг. Второй фильм рассматривает дачу как один из краеугольных камней российской жизни. Авторы третьего беседуют со случайными людьми, чтобы понять где и как найти своего человека в эпоху разобщенности. Полнометражный фильм Юлии Серьгиной — покажет, как борьба с алкоголизмом в сельской местности превращается в креативную гонку.

В подборке Best of Beat будут представлены фильмы, получившие наибольшее количество зрительских отзывов в прошлые годы. Это фильм о режиссере Мишеле Гондри, авторе оскаровского «Вечного сияния чистого разума» и лучших видео Бьорк и Daft Punk («Мишель Гондри: DIY»). Также зрители увидят картину о совместной авантюре Майкла Джордана и Nike, принесшей миллионы («Майкл и его джорданы»). Кроме того, в программе фильм «Двадцать лет со Смешариками» — о команде мультсериала, на котором выросло несколько поколений российских детей.

На вечеринке-открытии фестиваля 14 ноября в бистро «Юла» выступят объединение 23МАРТ с пластическим перформансом и Muted Tones (Максим Куппер) в дуэте с alxena. В рамках фестиваля 15 ноября в кофейне Surf Coffee Cinema состоится «Утренник Beat Weekend», где организаторы Beat Weekend расскажут об истории фестиваля. В «Рекорде» 20 ноября после показа фильма «Я — Мартин Парр» об одном из самых влиятельных фотографов современности с лекцией «Реальность и выдумка документальной фотографии» выступит член союза фотохудожников России Алик Якубович.

Организаторы фестиваля отметили, что Beat Weekend станет важным культурным событием в городах своего присутствия благодаря поддержке сервиса «Яндекс Пэй для бизнеса». Компания впервые выступит генеральным партнером фестиваля. Лучшие фильмы программы Beat Weekend — 2025 с 13 ноября можно будет увидеть на платформе «Кинопоиск», которая вновь стала стратегическим партнером фестиваля.

ООО «БИТ»