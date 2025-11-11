Курултай Башкирии предложил упорядочить деятельность риэлторов

Курултай Башкирии направил в Совет законодателей России проект федерального закона о посредничестве в недвижимости, сообщила пресс-служба республиканского парламента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Председатель Курултая Константин Толкачев сообщил, что законопроект вводит понятие «специалист по операциям с недвижимостью» и определяет их права и обязанности. Он также устанавливает порядок возмещения убытков клиентам. Нововведения включают обязательное страхование гражданской ответственности, обучение и регулярное повышение квалификации риэлторов. Для начала работы риэлторы должны будут подтвердить соответствие требованиям и войти в реестр специалистов, который будет формироваться саморегулируемой организацией.

Господин Толкачев подчеркнул, что законопроект направлен на решение текущих проблем рынка недвижимости. Он отметил, что сейчас порог входа в профессию низок, что позволяет людям без специальных знаний зарабатывать на сделках с недвижимостью. Это, по его словам, приводит к теневому сектору и неучтенным доходам. По расчетам, налоговый эффект от «обеления рынка» может превысить 10 млрд руб. в год.

Олег Вахитов