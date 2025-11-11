В Ярославле выданы разрешения на реконструкцию трамвайных путепроводов

В Ярославле выданы разрешения на реконструкцию двух трамвайных путепроводов. Сведения об этом содержатся в реестре разрешений регионального министерства строительства и ЖКХ.

Фото: Яргорэлектротранс Фото: Яргорэлектротранс

Работы планируются на Республиканском проезде и улице Выставочной. Эти проекты станут 9-м и 10-м этапами модернизации трамвайного движения в городе. Разрешения вступили в силу 1 октября 2025 года, но сроки работ различаются. Реконструкция путепровода через Республиканский проезд продлится до 1 октября 2026 года. Работы на улице Выставочной планируют завершить раньше — к 1 сентября 2026 года.

В декабре 2025 года должны завершиться работы по модернизации трамвая в Дзержинском районе Ярославля. После этого подрядная организация сосредоточится на заменах путей в центре города и на Пятерке, а также на работах на обоих путепроводах. Полное обновление трамвайных путей в Ярославле планируется завершить к концу 2026 года.

Антон Голицын