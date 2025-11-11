Полиция не оценила видео ночных заездов и задержала дрифтеров из Петербурга и области

Устроивших ночной дрифт-заезд в Санкт-Петербурге и Ленинградской области задержали после публикации видео в Сети. Нарушители сперва упражнялись в маневрах между Выборгским шоссе и проспектом Энгельса, а спустя час перебрались во Всеволожский район, уточнили в пресс-службе регионального управления МВД РФ.

Сотрудники ведомства установили правонарушителей и поочередно задержали их. Выяснилось, что заезд устроил 22-летний уроженец Удмуртии. В отделы доставили пять водителей в возрасте от 21 до 25 лет. Чтобы добиться эффектных кадров, один из задержанных перевозил оператора в багажнике машины.

Любителей дрифта привлекли к административной ответственности. К тому же в шести автомобилях зафиксированы признаки изменения номерных агрегатов. Машины изъяли и поместили на спецстоянку. Если подозрения подтвердятся, автомобилистам грозит уголовная ответственность за подделку или уничтожение идентификационного номера транспортного средства.

Татьяна Титаева