Экс-глава минздрава Прикамья подозревается в получении взятки

В СУ СКР по Пермскому краю возбуждено уголовное дело в отношении бывшего главного врача учреждения здравоохранения. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления. Как сообщает управление, экс-главврачу предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Вадим Плотников

По версии следствия, в июле 2021 года обвиняемый получил лично от руководителя ряда коммерческих организаций взятку в виде имущества, а именно жилого дома и земельного участка, расположенных на территории Пермского муниципального района, общей стоимостью более 17,6 млн руб. Взятка предназначалась за совершение в пользу коммерсанта и представляемых им организаций действий, связанных с беспрепятственным заключением договоров (контрактов, приемкой поставляемых ими медицинских препаратов и медицинских изделий, своевременной их оплатой), а также за общее покровительство при исполнении договоров (контрактов).

По данным «Ъ-Прикамье», речь идет о Вадиме Плотникове. В 2021 году он занимал должность главврача клинического фтизиопульмонологического медицинского центра. Ранее господин Плотников был министром здравоохранения региона. Сейчас фигурант задержан, следствие намерено добиваться его заключения под стражу. Преступление выявлено оперативными сотрудниками УЭБиПК ГУМВД России по Пермскому краю.