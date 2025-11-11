Мэрия Ярославля взыскала деньги с фонда возрождения усадьбы Коковцовых

Арбитражный суд Ярославской области взыскал с Фонда содействия возрождения усадьбы Коковцовых 67,7 тыс. руб. за пользование земельным участком, на котором расположена усадьба. Решение опубликовано в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Усадьба Коковцовых

Фото: Леонид Гунин, Коммерсантъ Усадьба Коковцовых

Фото: Леонид Гунин, Коммерсантъ

В суд обратилось Агентство по аренде земельных участков мэрии Ярославля. В 2022 году здание усадьбы было передано фонду в безвозмездное пользование до 2027 года. Договор безвозмездного пользования на земельный участок, на котором расположен объект, был заключен только в июне 2024 года. В связи с этим агентство потребовало заплатить за фактическое использование земельного участка в 2023 году. Сумма иска составила 129 тыс. руб.

Суд установил, что в 2023 году федеральный закон разрешил передавать в безвозмездное пользование землю, которая находится под объектами с тем же статусом. Такая возможность появилась с 15 августа 2023 года. Суд снизил размер компенсации до 67,7 тыс. руб., установив срок незаконного пользования земельным участком с 15 марта по 14 августа.

В 2023 году суд уже взыскивал с фонда 203 тыс. руб. по тем же основаниям за 2022 и начало 2023 года.

