УФАС повторно выявило нарушения при проведении закупок томским НПЦ БАС

Томское управление ФАС выявило нарушения закона о конкуренции в ходе проведения торгов на приобретение оборудования для «Научно-производственного центра беспилотных авиационных систем» (НПЦ БАС). Общая стоимость контрактов составила более 1,5 млрд руб., сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: Елизавета Устьянцева, Коммерсантъ Фото: Елизавета Устьянцева, Коммерсантъ

Антимонопольный орган установил, что НПЦ БАС не разместил в Единой информационной системе информацию о конкурентных закупках. Также, по мнению ведомства, запросы цен были выставлены на неконкурентном уровне.

«Такие действия могли привести к ограничению конкуренции, созданию преимуществ для отдельных поставщиков и препятствиям для других участников рынка»,— говорится в решении УФАС.

Ранее НПЦ БАС получил от УФАС предупреждение за аналогичное нарушение закона о закупках при выборе поставщиков для расходования субсидии из бюджета. В июле этого года арбитражный суд Томской области поддержал требования надзорного ведомства, установив, что центр приобрел у подрядчика оборудование по завышенной стоимости. По данным областной прокуратуры, в апреле 2024 года НПЦ БАС получил субсидию в размере более 2 млрд руб. на создание сети научно-производственных центров испытаний и компетенций в области развития технологий беспилотников. В октябре того же года НПЦ БАС за счет средств господдержки приобрел у ООО «Парадигма» оборудование более чем на 700 млн руб. Однако, установили правоохранители, договор заключен без проведения закупки по цене, завышенной на 120 млн руб.

Александра Стрелкова