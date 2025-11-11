Сотрудник стройфирмы попал под следствие за гибель коллеги под Астраханью

Енотаевский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Астраханской области возбудил в отношении тракториста-машиниста стройфирмы уголовное дело о причинении смерти по неосторожности коллеге (ч. 2 ст. 109 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба регионального силового ведомства.

Как утверждает следствие, 7 сентября этого года на 1842-м км автодороги Р-22 «Каспий», на участке между селами Соленое Займище и Черный Яр, во время дорожных работ пострадал один из рабочих в результате наезда на него строительной техники при движении задним ходом. Мужчине оказали экстренную медпомощь, затем привезли в реанимационное отделение. Там он скончался.

Следствие выясняет все обстоятельства случившегося. Расследование уголовного дела продолжается.

Павел Фролов