Аналитик Банки.ру: ЦБ считает подозрительным перевод от 100 тысяч рублей в день

Российские банки стали уделять более пристальное внимание операциям между физическими лицами, особенно если суммы превышают определенные пороги. Аналитик финансового маркетплейса Банки.ру Эряния Бочкина рассказала агентству «Прайм», что, хотя пороги сумм важны, банки учитывают и другие факторы.

По словам эксперта, Банк России рекомендует кредитным организациям отслеживать операции на сумму свыше 100 тыс. руб. в день или более 1 млн руб. в месяц. Однако банки анализируют совокупность признаков и поведенческие паттерны. Даже небольшие суммы могут вызвать подозрения, если они соответствуют схемам отмывания денег или мошенничества.

Особое внимание проверяющих привлекают многочисленные операции на небольшие суммы через один счет, а также использование счета только для переводов. Эксперт посоветовала сохранять документы, подтверждающие происхождение средств. Также рекомендуется избегать множественных переводов на незнакомые карты и не перенаправлять деньги сразу после их поступления на счет.