Прокуратура потребовала изъять квартиру депутата гордумы Челябинска
Челябинская прокуратура и территориальное управление Росимущества в Москве подали иск в Центральный районный суд об изъятии в доход государства квартиры депутата городской думы Александра Галкина. Информация об этом опубликована в судебной картотеке.
Фото: Родион Платонов, Коммерсантъ
Первое заседание по делу должно состояться 19 ноября.
Дозвониться до Александра Галкина по телефону и получить комментарий не удалось.
Поводом для изъятия квартиры в московском жилом комплексе, по данным СМИ, для прокуратуры стал факт приобретения жилья на неподтвержденные доходы. По словам депутата, он воспользовался семейной ипотекой и деньгами родственников, сообщало Ura.ru По данным сайтов объявлений, подобная квартира стоит в Москве 40-45 млн руб.