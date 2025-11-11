Прокуратура потребовала изъять квартиру депутата гордумы Челябинска

Челябинская прокуратура и территориальное управление Росимущества в Москве подали иск в Центральный районный суд об изъятии в доход государства квартиры депутата городской думы Александра Галкина. Информация об этом опубликована в судебной картотеке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Родион Платонов, Коммерсантъ Фото: Родион Платонов, Коммерсантъ

Первое заседание по делу должно состояться 19 ноября.

Дозвониться до Александра Галкина по телефону и получить комментарий не удалось.

Поводом для изъятия квартиры в московском жилом комплексе, по данным СМИ, для прокуратуры стал факт приобретения жилья на неподтвержденные доходы. По словам депутата, он воспользовался семейной ипотекой и деньгами родственников, сообщало Ura.ru По данным сайтов объявлений, подобная квартира стоит в Москве 40-45 млн руб.

Виталина Ярховска