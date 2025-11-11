Скандинавский антициклон принесет в Петербург похолодание

Температура воздуха немного опустится в Санкт-Петербурге из-за скандинавского антициклона. Какую погоду ожидать 11 ноября, рассказал специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

В начале вторника уходящий атмосферный фронт сохранит в Северной столице облачность и небольшие локальные дожди. Приходящий с севера гребень скандинавского антициклона прекратит выпадение осадков и принесет холодный воздух.

Температура воздуха в Петербурге составит 11 ноября +4…+6 градусов, в Ленобласти —+1…+6. По информации господина Леуса, ветер будет юго-восточный 2-7 м/с. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 761 мм рт. ст., что около нормы.

Татьяна Титаева