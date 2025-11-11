В России могут вдвое повысить штрафы за экономические преступления

Министерство юстиции выступило с инициативой повысить максимальные пороги штрафов, которые назначают по «экономическим» уголовным делам, пишут «Ведомости». По информации издания, 10 ноября правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила соответствующий проект поправок в Уголовный кодекс. Штрафы, как заявили источники, вырастут в 1,5-2 раза.

Информацию подтверждают «Известия». По данным газеты, наказание за мошенничество планируется увеличить до 1,5 млн руб., за использование чужого товарного знака — до 2,5 млн руб. Незаконная банковская деятельность будет наказываться штрафом до 5 млн руб. Источники издания сообщили, что поправки коснутся и статей о неуплате налогов, незаконном предпринимательстве. Опрошенные «Известиями» эксперты заявили, что пересмотра размера штрафов требует инфляция.

Советник АБ «Забейда и партнеры» Артем Саркисян в беседе с «Ведомостями» отметил, что индексация имеет смысл только при системном пересмотре всех санкций одновременно. Он напомнил, что размеры крупного и особо крупного хищения не индексировались с 2003 года, и указал на непоследовательность законодательства. Последнее, как считает эксперт, в данном случае становится выборочным и нелогичным, а увеличение штрафов не окажет влияния на практику привлечения нарушителей к ответственности.