«Сибирь» и «Авангард» проиграли очередные матчи чемпионата КХЛ

Оба сибирских клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) потерпели поражения в матчах, состоявшихся 10 ноября. Новосибирская «Сибирь» проиграла в гостях московскому «Спартаку», а омский «Авангард» — дома санкт-петербургскому СКА.

В игре «Сибири» со «Спартаком» решающими оказались несколько минут во втором периоде, в течение которых москвичи забросили три шайбы. Итоговый счет — 6:3. У гостей забивали Вячеслав Лещенко, Скотт Уилсон и Владислав Кара. В результате серия поражений новосибирцев затянулась до 10 матчей.

В матче «Авангарда» и СКА была забита всего одна шайба. Ее автором стал нападающий армейцев Игнат Лутфуллин. Голкипер СКА Сергей Иванов отразил все броски омских игроков. «43 броска в створ — и ни одного гола. Очень обидно, и не первый раз такое происходит. Вопрос не в пропущенных шайбах, а в забитых. Кому-то уже пора начать это делать»,— заметил после матча главный тренер «Авангарда» Ги Буше.

Валерий Лавский