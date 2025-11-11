В Самарской области мать определила сына в интернат и получила за него выплаты на 2 млн рублей

Жительница Самарской области обвиняется в мошенничестве с социальными выплатами (ч. 1 и ч. 4 ст. 159.2 УК РФ). По версии следствия, сумма незаконно полученных средств превышает 2 млн руб. Об этом сообщает прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Установлено, что в 2011 году обвиняемая отправила своего ребенка-инвалида в интернат на полное государственное обеспечение. Затем она подала в Социальный фонд России заявление о получении выплат, которые предоставлялись ей с 2015 по 2025 год, пока ее сын находился в учреждении.

По этому факту было возбуждено уголовное дело. Расследование завершено. Материалы направлены на рассмотрение в Жигулевский городской суд.

Георгий Портнов