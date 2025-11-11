Хакера из Бердска приговорили к ограничению свободы с конфискацией компьютера

За создание вредоносных компьютерных программ и их распространение горсуд Бердска (Новосибирская область) приговорил к полутора годам ограничения свободы местного хакера. В доход государства конфискованы компьютер и мобильный телефон, а также доход от реализации хакерских программ в размере почти 90 тыс. руб., которые были переведены неустановленными лицами на банковский счет обвиняемого, сообщила пресс-служба суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По материалам дела, с ноября 2019-го по июль 2025 года житель Бердска создавал программы, которые позволяли нейтрализовать средства защиты компьютерной информации, и продавал их. По ходатайству подсудимого, признавшего вину, дело рассматривалось в особом (упрощенном) порядке.

Илья Николаев