Токаев анонсировал подписание декларации о стратегическом партнерстве с Россией

Россия и Казахстан подпишут Декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве и союзничестве, сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Он отметил, что это — одна из ключевых целей его визита в Москву.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Этот документ, безусловно, откроет новую эру в двусторонних связях, подтвердит беспрецедентный уровень взаимного доверия и совместной готовности к более тесной работе по всем направлениям»,— написал господин Токаев в статье для «Российской газеты».

Президент Казахстана отметил, что отношения Москвы и Астаны влияют на геополитические процессы на всем евразийском пространстве. Две страны, по словам господина Токаева, связывают «по-настоящему образцовые межгосударственные отношения» даже в условиях «санкционной вакханалии».

Касым-Жомарт Токаев приедет в Москву 11–12 ноября. Во время своего визита он встретится с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить российско-казахстанское сотрудничество в торгово-экономической, политической, гуманитарной и культурной сферах. Также главы двух стран затронут темы региональной и международной повестки.